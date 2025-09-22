Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:15 το βράδυ της Κυριακής (21/9) στον Πειραιά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά η συνοδηγός.

Αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα.

Μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, με πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα να επιχειρούν προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β.

Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β. συνεπεία τροχαίου, στον Πειραιά . Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του 40χρονου οδηγού, ενώ η 34χρονη συνοδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.