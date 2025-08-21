Καταζητούμενοι στην Τουρκία είναι και οι έξι άνδρες, τους οποίους συνέλαβαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική.

Ένας από αυτούς είναι 29 ετών και φέρεται ως ο αρχηγός μεγάλης μαφιόζικης ομάδας, τα μέλη της οποίας διακινούν ναρκωτικά και όπλα στη γείτονα. Μαζί του συνέλαβαν τον αδερφό του, το Νο2 της οργάνωσης, αλλά και τα τέσσερα πρωτοπαλίκαρά τους.

Ο 29χρονος και ο αδελφός του φαίνεται πως κατάγονται από οικογένεια μαφιόζων. Το 2019 στην Τουρκία συνέλαβαν τον πατέρα τους, με το προσωνύμιο «μάγειρας», καθώς ήταν υπεύθυνος για τη νόθευση ηρωίνης.

Από τον περασμένο Δεκέμβριο στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είχαν πληροφορίες πως ο 29χρονος και οι συνεργοί του είχαν βρει καταφύγιο στη χώρα μας. Σταδιακά οι ελληνικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τους έξι άνδρες από την Τουρκία και να τους συλλάβουν, αν και οι κατηγορούμενοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το αποφύγουν.