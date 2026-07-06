Ένα ρεσιτάλ βιολιού είχε ένα απροσδόκητο κοινό με κάποιες χαριτωμένες κατσίκες να «μαγεύονται» από έναν νεαρό σολίστα.
Μουσική «παράσταση» σε παραλία της Σύμης
Στη παραλία της Μαραθούντας στη Σύμη, ο Ελληνοαυστραλός Manolis, χάρισε ένα ξεχωριστό «κονσέρτο» κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου. Το κοινό του ήταν οι περίφημες κατσίκες της Μαραθούντας, που τον πλησίασαν σαν να ήθελαν κι εκείνες να απολαύσουν τις μελωδίες του βιολιού του.
Το βίντεο έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στα social media, με πολλούς χρήστες να αφήνουν θετικά σχόλια και συγχαρητήρια.
«Πολλά φιλιά στην Μελβούρνη», ακούγεται ο ίδιος να λέει στο τέλος του βίντεο.