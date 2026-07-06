Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα ρεσιτάλ βιολιού είχε ένα απροσδόκητο κοινό με κάποιες χαριτωμένες κατσίκες να «μαγεύονται» από έναν νεαρό σολίστα.

Μουσική «παράσταση» σε παραλία της Σύμης

Στη παραλία της Μαραθούντας στη Σύμη, ο Ελληνοαυστραλός Manolis, χάρισε ένα ξεχωριστό «κονσέρτο» κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου. Το κοινό του ήταν οι περίφημες κατσίκες της Μαραθούντας, που τον πλησίασαν σαν να ήθελαν κι εκείνες να απολαύσουν τις μελωδίες του βιολιού του.

Advertisement

Advertisement

Το βίντεο έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στα social media, με πολλούς χρήστες να αφήνουν θετικά σχόλια και συγχαρητήρια.

«Πολλά φιλιά στην Μελβούρνη», ακούγεται ο ίδιος να λέει στο τέλος του βίντεο.