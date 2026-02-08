Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στον Βόλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, καθώς πρόκειται για κεντρική περιοχή, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (8/2) και στην περιοχή επικράτησε «χάος», καθώς οι κάτοικοι έκαναν λόγο για συνεχείς εκρήξεις, συνέπεια της μεγάλης φωτιάς που σημειώθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα με τις φλόγες και τα πυκνά σύννεφα καπνού να γίνονται αντιληπτά από διάφορα μέρη της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

Πηγή: taxydromos.gr