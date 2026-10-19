Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αλεξανδρούπολη για την εξαφάνιση ενός 14χρονου αγοριού από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Τα ίχνη του χάθηκαν στις 17/10/2026. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/10/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Advertisement

Advertisement

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ανήλικος έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά, ύψος 1.60 και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα, τζιν παντελόνι, μπλε μπουφάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.