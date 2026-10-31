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Παρά τις εκτεταμένες έρευνες σε δύσβατες περιοχές και μοναστήρια, δεν εντοπίστηκαν ίχνη του αγνοούμενου ή της μοτοσικλέτας του μέχρι σήμερα.

Μαρτυρίες συνδέουν την παρουσία του με περιοχή όπου είχε εντοπιστεί στο παρελθόν παράνομη φυτεία κάνναβης, χωρίς όμως να υπάρχει αποδεικτική σύνδεση με την εξαφάνιση.

Πρόσφατα στοιχεία ανέδειξαν δραστηριότητα στον προσωπικό λογαριασμό Google του 33χρονου τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση, η οποία περιλαμβάνει έναν άγνωστο τηλεφωνικό αριθμό με διεθνές πρόθεμα.

Η οικογένεια του αγνοούμενου απευθύνει έκκληση για πληροφορίες και εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την καθυστέρηση στην εξέλιξη των ερευνών από τις Αρχές.

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Νέες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γεωπόνου Κωνσταντίνου Ασλανίδη, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Αυγούστου 2025, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στην Καρύταινα Αρκαδίας, ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Οι μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν αφήνουν ανοιχτά νέα ερωτήματα, καθώς γίνεται αναφορά τόσο σε πιθανή παρουσία του νεαρού κοντά σε περιοχή όπου είχαν εντοπιστεί παράνομες καλλιέργειες κάνναβης όσο και σε ασυνήθιστη δραστηριότητα στον προσωπικό του λογαριασμό Google, μήνες μετά την εξαφάνισή του.

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Ο 33χρονος είχε αναχωρήσει το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου για μια βόλτα με τη μοτοσικλέτα του, μια Yamaha Fazer, χωρίς έκτοτε να δώσει σημεία ζωής. Από υλικό που εξετάστηκε από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι πέρασε από την πλατεία της Καρύταινας με κατεύθυνση προς τον Λούσιο και τα μοναστήρια της περιοχής.

Παρά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύσβατα σημεία, χαράδρες, μονοπάτια και γύρω από τα μοναστήρια, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν ούτε ο ίδιος ούτε η μοτοσικλέτα του.

Η μαρτυρία για την περιοχή όπου είχε εντοπιστεί φυτεία κάνναβης

Ένα από τα στοιχεία που εξετάστηκαν αφορά την παρουσία του Κωνσταντίνου Ασλανίδη στην περιοχή της Ψηλής Παναγιάς, μία ημέρα πριν εξαφανιστεί. Εποχικός πυροφύλακας ανέφερε ότι τον συνάντησε στις 6 Αυγούστου 2025, όταν ο 33χρονος αναζητούσε μια διαφορετική διαδρομή για την επιστροφή του.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης σε υπόθεση του 2024, όταν η Δίωξη Ναρκωτικών είχε εντοπίσει στην ευρύτερη περιοχή φυτεία με 3.000 δενδρύλλια κάνναβης. Εξέφρασε μάλιστα την ανησυχία μήπως ο αγνοούμενος βρέθηκε τυχαία μπροστά σε πρόσωπα που σχετίζονταν με παράνομες δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προκύψει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει την εξαφάνιση του γεωπόνου με τη συγκεκριμένη φυτεία.

Η δραστηριότητα στον λογαριασμό Google τέσσερις μήνες μετά

Ερωτήματα προκαλούν και τα ψηφιακά ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή. Σύμφωνα με την πραγματογνώμονα Ψηφιακής Εγκληματολογίας, Κέλλυ Ιωάννου, στις 13 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή περίπου τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση, καταγράφηκε ένδειξη δραστηριότητας στον λογαριασμό Google του 33χρονου.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία ανάκτησης του λογαριασμού εντοπίστηκε ένας άγνωστος αριθμός τηλεφώνου με διεθνές πρόθεμα +1. Τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης χρησιμοποίησε τον λογαριασμό μετά την εξαφάνισή του, αποτελούν όμως στοιχεία που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Η οικογένεια του 33χρονου εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για την τύχη του. Η μητέρα του έχει εκφράσει την απογοήτευσή της για τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη της έρευνας, ενώ η θεία του απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις Αρχές.