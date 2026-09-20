Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας παιδόφιλος και βιαστής, ο οποίος αποτελεί τον κύριο ύποπτο της αστυνομίας για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν, παραδέχθηκε ότι βρισκόταν σε απόσταση μόλις «135 μέτρων» από το θέρετρο όπου διέμενε το κορίτσι τη νύχτα που εξαφανίστηκε το 2007.

Ο κύριος ύποπτος μιλάει για πρώτη φορά

Μιλώντας για πρώτη φορά, ο Κρίστιαν Μπρίκνερ δήλωσε ότι «πουλούσε ναρκωτικά» σε παραλία κοντά στο θέρετρο Πράια ντα Λουζ στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, όπου διέμενε η οικογένεια Μακάν. Ωστόσο, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση εξαφάνισης.

Advertisement

Advertisement

Madeleine McCann suspect 'just feet away from family’s villa' night she vanishedhttps://t.co/XJrkqlAk2x pic.twitter.com/qGMdp9POXJ — The Mirror (@DailyMirror) September 20, 2026

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Mail on Sunday, περιέγραψε πώς η αστυνομία τον είχε σταματήσει με ένα «βαν γεμάτο ναρκωτικά», καθώς προσπαθούσε να διαφύγει γρήγορα από την Πράια ντα Λουζ το βράδυ της εξαφάνισής της.

Η γερμανική αστυνομία τον είχε κατονομάσει προηγουμένως ως τον βασικό ύποπτο για την εικαζόμενη απαγωγή και δολοφονία της Μάντι, η οποία εξαφανίστηκε το 2007 ενώ οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι Μακάν, δείπνησαν σε απόσταση περίπου 90 μέτρων.

«Είχα πάει στην Ισπανία και είχα περάσει λαθραία κάνναβη στην Πορτογαλία. Με σταμάτησε μάλιστα η αστυνομία τρεις φορές στον δρόμο, ενώ έψαχναν τη Μάντι. Ευτυχώς, δεν βρήκαν τα ναρκωτικά. Το βαν μου ήταν γεμάτο με αυτά» ισχυρίστηκε.

Περιγράφοντας την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την περιοχή, έκανε λόγο για «μια γρήγορη απόδραση. Υπήρχαν μπλε φώτα που αναβόσβηναν και σημεία ελέγχου παντού. Απλώς σκέφτηκα, “Βγάλτε με από εδώ”».

«Δεν έχω καμία σχέση με την εξαφάνιση του κοριτσιού»

Ο Μπρίκνερ υποστηρίζει ότι απέφευγε μέχρι σήμερα να μιλήσει αναλυτικά για την υπόθεση «επειδή η αστυνομία θέλει να με ενοχοποιήσει για την υπόθεση».

Εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Μαντλίν, λέγοντας: «Δεν έχω καμία σχέση με την εξαφάνιση του κοριτσιού. Θα χαιρόμουν αν η Μάντι εμφανιζόταν αύριο, τότε όλοι θα καταλάβαιναν αμέσως ότι όλα εναντίον μου είναι και ήταν στημένα».