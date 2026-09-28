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Ο εξερευνητής, που πάσχει από Πάρκινσον, φέρεται να μετακινείται συχνά σε μονάδες φροντίδας υπό άγνωστες συνθήκες και με χρήση ψευδωνύμων.

Η σύζυγός του, Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς, διαχειρίζεται τα προσωπικά του θέματα και αρνείται τις επαφές με το οικείο περιβάλλον του εξερευνητή.

Ο βασιλιάς Κάρολος επιχείρησε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει με τον παλιό του φίλο, μετά από ενημέρωση για την κρίσιμη κατάστασή του.

Η σύζυγος του Φάινς αντέδρασε έντονα στην παρέμβαση του Παλατιού, ζητώντας από τους εκπροσώπους του βασιλιά να απομακρυνθούν άμεσα.

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Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διάσημου Βρετανού εξερευνητή Σερ Ράνουλφ Φάινς, καθώς φίλοι και μέλη της οικογένειάς του έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για την κατάσταση και την τύχη του, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει την επαφή μαζί του.

Ο 82χρονος εξερευνητής, ο οποίος πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον, έχει να εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη του 2024. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες ότι μεταφέρθηκε μεταξύ διαφορετικών μονάδων φροντίδας, σε ορισμένες περιπτώσεις με χρήση ψευδωνύμων, ενώ φίλοι και συγγενείς υποστηρίζουν ότι δυσκολεύονται πλέον να γνωρίζουν πού βρίσκεται.

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Η δεύτερη σύζυγός του, Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς, έχει αναλάβει την πληρεξουσιότητά του και έχει βρεθεί στο επίκεντρο των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί από ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Οι ισχυρισμοί αυτοί παραμένουν αντικείμενο αντιπαράθεσης και δεν έχουν επιβεβαιωθεί στο σύνολό τους ανεξάρτητα.

Oh DAMN, that’s one hell of a royal story. Lady Fiennes blocks THE KING from checking on Sir Ranulph Fiennes https://t.co/33ggnpc1bu September 27, 2026

Η προσπάθεια του Καρόλου να επικοινωνήσει μαζί του

Σύμφωνα με την έρευνα της The Telegraph, ο βασιλιάς Κάρολος ανησύχησε ιδιαίτερα για την υγεία και την απομόνωση του παλιού του φίλου. Οι δύο άνδρες γνωρίζονται εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ενώ ο μονάρχης είχε ενημερωθεί για την επιδείνωση της κατάστασης του εξερευνητή.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από επικοινωνία του Άντον Μπόουρινγκ, φίλου και συνεργάτη του Φάινς και μέλους της αποστολής Transglobe Expedition από το 1979 έως το 1982, με τον ιδιωτικό γραμματέα του βασιλιά, Σερ Κλάιβ Άλντερτον.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Μπόουρινγκ φέρεται να ενημέρωσε το Παλάτι ότι ο Φάινς βρισκόταν σε «πολύ άσχημη κατάσταση» και ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί.

Ο Κάρολος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θέλησε να επικοινωνήσει προσωπικά με τον παλιό του φίλο. Μέλος του προσωπικού του επικοινώνησε με τον Μπόουρινγκ, ο οποίος έδωσε τον αριθμό τηλεφώνου της Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς, ώστε να μπορέσει να γίνει η επικοινωνία.

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«Κάντε πίσω» – Η αντίδραση της συζύγου

Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν οδήγησε σε επικοινωνία του Καρόλου με τον Φάινς.

Σύμφωνα με την The Telegraph, η Μίλινγκτον-Κόουτς φέρεται να αντέδρασε έντονα όταν πληροφορήθηκε ότι ο αριθμός τηλεφώνου της είχε δοθεί στο Παλάτι. Μέσω δικηγόρου φέρεται να απείλησε με προσφυγή στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση προκαλούσε στον σύζυγό της «τεράστια δυσφορία» και ζητώντας από τους ανθρώπους του Καρόλου να «κάνουν πίσω».

Ο Μπόουρινγκ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, θεωρούσε ότι ο Φάινς θα χαιρόταν ιδιαίτερα αν μάθαινε ότι ο βασιλιάς ενδιαφερόταν για την κατάστασή του.

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Το «μυστικό» γράμμα στον Κάρολο

Η υπόθεση είχε φτάσει στο Παλάτι μέσω μιας επιστολής που περιέγραφε την κατάσταση του εξερευνητή. Ο Μπόουρινγκ είχε ενημερώσει τον ιδιωτικό γραμματέα του βασιλιά για την επιδείνωση της υγείας και την απομόνωση του Φάινς, γεγονός που φαίνεται πως οδήγησε στην προσπάθεια του Καρόλου να έρθει σε επαφή μαζί του.

Η σχέση του Καρόλου με τον Φάινς έχει μακρά ιστορία. Ο εξερευνητής και ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας είχαν συνδεθεί ήδη από την εποχή της Transglobe Expedition, της αποστολής που ολοκληρώθηκε το 1982, όταν ο Φάινς και η ομάδα του επέστρεψαν στη Βρετανία έπειτα από τον διάπλου της Γης μέσω των δύο πόλων.

Οι καταγγελίες για την Καμίλα

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αποδίδονται σε φίλους της Μίλινγκτον-Κόουτς, η ίδια φέρεται να υποστήριζε ότι ο Κάρολος αντιπαθούσε τον σύζυγό της.

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Ακόμη πιο ασυνήθιστος είναι ο ισχυρισμός που της αποδίδεται ότι η βασίλισσα Καμίλα είχε στείλει ελικόπτερα να πετούν πάνω από την ιδιοκτησία τους προκειμένου να τους ενοχλήσουν. Πρόκειται για καταγγελία που μεταφέρεται μέσω τρίτων και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η υπόθεση του Φάινς παραμένει ανοιχτή, με φίλους και συγγενείς να ζητούν απαντήσεις για το πού βρίσκεται σήμερα ο εξερευνητής και ποια είναι η κατάσταση της υγείας και της φροντίδας του. Η The Telegraph έχει επίσης αναφέρει ότι προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τη Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς, χωρίς να λάβει απάντηση.

Με πληροφορίες από telegraph

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