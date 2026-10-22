Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τέσσερα σχολεία στον Κολωνό, ανάμεσά τους δύο νηπιαγωγεία, εκκενώθηκαν προληπτικά λόγω οσμής αερίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οσμή ενδέχεται να προέρχεται από έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε εξωτερικό χώρο, κοντά στην περιοχή των σχολείων.

Advertisement

Advertisement

Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η εκκένωση και των τεσσάρων σχολικών μονάδων, έως ότου διερευνηθούν όλα τα πιθανά αίτια του περιστατικού.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν άμεσα όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.