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Μετά από αναβολή που αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, στις 3 Φεβρουαρίου 2027 θα αρχίσει η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης στον Κολωνό.

Η διαδικασία δεν προχώρησε λόγω αιφνίδιας ασθένειας ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δεν μπορούσε να παραστεί στο δικαστήριο. Η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε την αναβολή της δίκης, αντί της διακοπής της, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για την εξέταση της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται συνολικά 20 κατηγορούμενοι.

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Η εισαγγελική λειτουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον μεγάλο αριθμό των παραγόντων της δίκης και των συνηγόρων, τονίζοντας ότι η διεξαγωγή της υπόθεσης υπό ασφυκτική χρονική πίεση δεν θα εξυπηρετούσε την απονομή της δικαιοσύνης. «Θα γινόταν με πίεση και πολλή βιασύνη και δεν αξίζει στην υπόθεση αυτή να της συμβεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί μια δίκαιη διαδικασία που θα οδηγούσε σε δίκαιη απόφαση. Η ίδια αναμένεται να αφυπηρετήσει τον Ιούνιο του 2027.

Στη δικαστική αίθουσα οδηγήθηκε από τις φυλακές ο Ηλίας Μίχος, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη για τον βιασμό ανηλίκου και σε επιπλέον 27 χρόνια για τις υπόλοιπες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης.

Παρόντες ήταν ακόμη ο πρώην ναυτικός, γνωστός ως «Μιχάλης», ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 18 ετών για διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία, καθώς και η μητέρα του κοριτσιού. Η τελευταία είχε αθωωθεί πρωτοδίκως για τις κακουργηματικές κατηγορίες της μαστροπείας και της παιδικής πορνογραφίας, ωστόσο δικάζεται εκ νέου μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας.

Πηγή: dikastiko.gr