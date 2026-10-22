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Από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία.

Ο σοβαρότερα τραυματισμένος αστυνομικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Πυροτεχνουργοί και στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ερευνούν τον χώρο για να διαπιστώσουν τη σύνθεση του μηχανισμού και τις ακριβείς συνθήκες της έκρηξης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση του εκρηκτικού αντικειμένου και την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του συμβάντος.

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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στον Κολωνό μετά την ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο αστυνομικών. Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, με πυκνούς καπνούς, συντρίμμια και τραυματίες να συνθέτουν ένα συγκλονιστικό σκηνικό.

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Τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/10/2026), καταγράφηκαν σε βίντεο που εξασφάλισε το Mega. Οι εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στο ισόγειο της πολυκατοικίας, όπου η ατμόσφαιρα είχε γίνει αποπνικτική από τη σκόνη και τους καπνούς.

Σπασμένα μάρμαρα, θραύσματα και διάσπαρτα αντικείμενα καλύπτουν το δάπεδο, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο προσπαθούν να αντιληφθούν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Αιμόφυρτος ο αστυνομικός μετά την ισχυρή έκρηξη

Ιδιαίτερα συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που δείχνουν έναν από τους τραυματισμένους αστυνομικούς, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από το εσωτερικό της πολυκατοικίας και προσπαθεί να συνέλθει από το ισχυρό ωστικό κύμα.

Το πρόσωπό του είναι καλυμμένο με αίματα, το παντελόνι του έχει σκιστεί, ενώ τα τραύματά του μαρτυρούν τη σφοδρότητα της έκρηξης.

Την ίδια στιγμή, μία ένοικος επιχειρεί να βγει από το κτίριο, περνώντας με δυσκολία ανάμεσα στα συντρίμμια και τα σπασμένα μάρμαρα. Σε άλλο σημείο του βίντεο διακρίνεται ένας πολίτης να κρατά πυροσβεστήρα, καθώς η ατμόσφαιρα παραμένει γεμάτη καπνό και σκόνη.

Ο ανθυπαστυνόμος που τραυματίστηκε σοβαρότερα χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

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Οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες, ένας αστυνομικός και δύο πολίτες, νοσηλεύονται στον Ευαγγελισμό, έχοντας επίσης διαφύγει τον κίνδυνο.

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη στην πολυκατοικία

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να ελέγξουν μία ύποπτη τσάντα, έπειτα από τηλεφώνημα ενοίκου της πολυκατοικίας.

Κατά τις αρχικές πληροφορίες, ένας από τους αστυνομικούς φέρεται να πάτησε κατά λάθος κουμπί που συνδεόταν με τον εκρηκτικό μηχανισμό, προκαλώντας την ενεργοποίησή του.

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Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με τον εκκωφαντικό θόρυβο να προκαλεί αναστάτωση στη γύρω περιοχή.

Σε ξεχωριστό βίντεο που δημοσιοποίησε το newsit.gr έχει καταγραφεί η στιγμή της έκρηξης. Στα πλάνα διακρίνονται οι αντιδράσεις περαστικών που αιφνιδιάζονται από τον δυνατό κρότο, ενώ ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης ξεχύνεται από το εσωτερικό της πολυκατοικίας.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν άμεση, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο περίπου πέντε λεπτά μετά την έκρηξη.

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών ο εκρηκτικός μηχανισμός

Μετά το περιστατικό, στην πολυκατοικία έσπευσαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο και να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν και άλλοι πιθανοί κίνδυνοι.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συγκεντρώθηκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, χωρίς να εντοπιστεί δεύτερο ύποπτο αντικείμενο.

Παράλληλα, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζουν τα ευρήματα, με στόχο να εξακριβώσουν τη σύνθεση των εκρηκτικών υλών, τον τρόπο κατασκευής του μηχανισμού και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ενεργοποιήθηκε.

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Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται τόσο στην προέλευση της ύποπτης τσάντας όσο και στις συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη.

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Η κατάσταση των τραυματιών

Ο σοβαρότερα τραυματισμένος αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, καθώς έφερε τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Η κατάστασή του κρίθηκε τέτοια ώστε να απαιτηθεί χειρουργική αντιμετώπιση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Οι άλλοι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό, όπου έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.