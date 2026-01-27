Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου μπισκότων «Βιολάντα» και δύο ακόμη στελεχών της εταιρείας προχώρησαν οι αρχές, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες στα Τρίκαλα. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια, έκρηξη και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ οι δύο συνεργάτες του αντιμετωπίζουν ανάλογες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των ερευνών, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου στον χώρο των φούρνων, που οδήγησε σε ισχυρή έκρηξη και ακολούθησε μεγάλη φωτιά, προκαλώντας τον θάνατο των πέντε εργαζόμενων. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρές παραλείψεις στους κανόνες ασφάλειας του εργοστασίου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με το εργοστάσιο να παραμένει υπό παρακολούθηση καθώς καπνίζει ακόμα σε ορισμένα σημεία. Πραγματοποιείται αυτοψία, συλλογή στοιχείων και καταγραφή των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα στοιχεία για να διαπιστωθεί το ακριβές αίτιο της έκρηξης και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η σύλληψη των υπευθύνων σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας που στοχεύει στη δικαιοσύνη για τα θύματα και στην αναζήτηση απαντήσεων για ένα δυστύχημα που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.