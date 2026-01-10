Με αφορμή τα πρόσφατα τεχνικά προβλήματα στις ραδιοσυχνότητες του ελληνικού FIR που οδήγησαν σε προσωρινό «πάγωμα» των αφίξεων και αναχωρήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια, νέα έρευνα της iSelect ρίχνει φως στο ποια ευρωπαϊκά αεροδρόμια προκαλούν το μεγαλύτερο άγχος στους ταξιδιώτες – λόγω καθυστερήσεων και ακυρώσεων.

Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία αναχωρήσεων, ποσοστών ακυρώσεων και μέσου χρόνου καθυστέρησης, εντοπίζοντας τα πιο «αγχωτικά» αεροδρόμια της Ευρώπης. Ειδικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζει το γεγονός ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταλαμβάνει την 17η θέση στην Ευρωπαϊκή κατάταξη και την 37η στην παγκόσμια κατάταξη.

Βασικά συμπεράσματα:

• Η Λισαβόνα εμφανίζει τον μεγαλύτερο μέσο χρόνο καθυστέρησης αναχωρήσεων στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τα 27 λεπτά.

• Μεγάλοι διεθνείς κόμβοι όπως τα Heathrow, Charles de Gaulle και Schiphol καταγράφουν επίσης υψηλά επίπεδα καθυστερήσεων και ακυρώσεων.

• Η Αθήνα βρίσκεται στη 17η θέση, με μέση καθυστέρηση 20,86 λεπτών αλλά χαμηλό ποσοστό ακυρώσεων (0,26%).

Η ανάλυση της iSelect δεν περιορίστηκε μόνο στην Ευρώπη — εξετάστηκαν και τα πιο αγχωτικά αεροδρόμια παγκοσμίως. Παρότι ευρωπαϊκοί κόμβοι όπως η Λισαβόνα και το Heathrow εμφανίζονται ψηλά και στη διεθνή λίστα, αρκετά αεροδρόμια εκτός Ευρώπης – ιδίως σε ΗΠΑ και Ασία – καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα καθυστερήσεων και ακυρώσεων. Έτσι, η Αθήνα, ενώ βρίσκεται στη 17η θέση εντός Ευρώπης, τοποθετείται χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη, γεγονός που δείχνει ότι σε διεθνές επίπεδο παραμένει συγκριτικά πιο αξιόπιστος κόμβος.

Τα αποτελέσματα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στον ελληνικό εναέριο χώρο, υπενθυμίζοντας πόσο ευάλωτο μπορεί να είναι το ταξιδιωτικό δίκτυο σε τεχνικά προβλήματα – και πόσο έντονα μπορεί να επηρεαστούν οι ταξιδιώτες.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr, iselect.com.au)