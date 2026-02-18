«Χωρίς τον ξενοδόχο» λογάριαζε ένας 43χρονος κακοποιός, ο οποίος επιχείρησε με συνεργό του να ληστέψουν σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ταύρου. Ο επίδοξος ληστής βρήκε αντίσταση από υπάλληλο, ενώ αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τον ακινητοποίησε.

Ο κατηγορούμενος μπήκε στο σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλου αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από τον υπάλληλο, ο οποίος αμύνθηκε, κρατώντας ψαλίδι, με τον 43χρονο να αποχωρεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος καταδίωξε πεζός τον 43χρονο και τον ακινητοποίησε, ενώ προστρέξαντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ταύρου, στελέχη του οποίου ανέλαβαν τον σχηματισμό δικογραφίας.

Σε παρακείμενο της σύλληψης σημείο, βρέθηκε τσάντα με ρουχισμό που φορούσε ο δράστης κατά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, καθώς και πιστόλι τύπου ρέπλικα και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.