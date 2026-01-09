Δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για την υπόθεση με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026. (EUROKINISSI)

Αίτημα για να μεταφερθεί η μεγάλη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών στη Θεσσαλονίκη ή τουλάχιστον επικουρικά στην Αθήνα, υπέβαλε η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων.

Η κα. Χατζηκωνσταντίνου δήλωσε «Σήμερα η δίκη ξεκίνησε και πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί ως ποινική δίκη και όχι ως πασαρέλα διαφόρων πολιτικών επιδιώξεων.

Καταθέσαμε σήμερα ένα αίτημα για λογαριασμό των συγγενών των οικογενειών που εκπροσωπώ προκειμένου η μεγάλη δίκη των Τεμπών που θα ξεκινήσει στις 23 να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλη αίθουσα της Θεσσλαονίκης, και επικουρικά στην Αθήνα.

Η έναρξη αυτής της μικρής δίκης και η ταλαιπωρία είτε με κλείσιμο δρόμων είτε με καιρικές συνθήκες και με την παντελη έλλειψη, φυσικά, αεροπορικής σύνδεσης όταν οι συγγενείς είναι και από μακριά και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη ανέδειξε ένα τεράστιο πρόβλημα, αυτό της έγκαιρης προσέλευσης.

Ζητούμε, λοιπόν, η δίκη αυτή να γίνει στη Θεσσαλονίκη όπου είναι και οι περισσότερες οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, όλως επικουρικώς στην Αθήνα ώστε να μπορεί να υπάρχει αεροπορική σύνδεση».

Η κ. Χατζηκωνσταντίνου δήλωσε επίσης ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, «συνεργοί άμεσοι, έμμεσοι, ακόμη κι αυτοί που δεν βρίσκονται στο κατηγορητήριο το σημερινό». «Πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που δεν θέλησαν ένα τρομερό έγκλημα που λέγεται έκρηξη να στοιχειοθετηθεί ποινικά, διότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί ποινικά, δεν υπάρχει έκρηξη στο κατηγορητήριο της μεγάλης δίκης των Τεμπών»

