Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η προϊσταμένη εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας μετά από καταγγελίες συγγενών για το κτήριο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, στην δίκη για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελία ζητά στοιχεία από την πολεοδομία Δήμου Λαρισαίων, έγγραφα και οικοδομικές άδειες και τον φάκελο πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Advertisement

Advertisement

Επίσης ζητά να οριστεί πραγματογνώμονας πολιτικός μηχανικός για να μεταβεί στο συνεδριακό κέντρο από προανακριτικό γραφείο για αυτοψία και να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης για το αν υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαθέτουν νομιμότητα, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ καθώς και οποιαδήποτε άλλο ζήτημα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, σε συμπληρωματική παραγγελία ζητά από αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου δικαιοσύνης για τεχνικές υπηρεσίες να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν αφού παραλήφθηκε η αίθουσα ώστε να γίνει κατάλληλη προς χρήση.

Πηγή: ΕΡΤ