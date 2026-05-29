Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με στόχο τη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.

Στα 100 ευρώ το νέο πρόστιμο

Πιο συγκεκριμένα, το νέο πρόστιμο για τη μη κατοχή εισιτηρίου θα είναι πλέον 100 ευρώ από 72 που ήταν, μία σημαντική αύξηση της τάξης των 30 ευρώ, που σίγουρα δε θα μείνει απαρατήρητη από το επιβατικό κοινό. Η παραπάνω μεταβολή αφορά μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το μειωμένο εισιτήιο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του επιβληθέντος προστίμου στο ήμισυ, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα κίνητρα συμμόρφωσης.

Αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ελεγκτών

Παράλληλα, σε ισχύ τίθενται μέτρα για την προστασία των ελεγκτών από επιθέσεις που παρατηρούνται κατά καιρούς στα ΜΜΜ. Τα μέτρα αυτά :

Αποτρέπουν περιστατικά βίας, με σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής

Καταδικάζουν τις επιθέσεις ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών

Επιτρέπουν την ποινική δίωξη των δραστών χωρίς την υποβολή μήνυση

Εργασία αντί προστίμου για βανδαλισμούς

Για πρώτη φορά, θεσπίζεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε άτομα που προκαλούν φθορές σε μέσα μεταφοράς και σχετικές υποδομές. Αντί της επιβολής χρηματικού προστίμου, οι υπαίτιοι θα υποχρεούνται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης, όπως καθαρισμοί, επισκευές και άλλες συναφείς δραστηριότητες στους χώρους και τα οχήματα του συγκοινωνιακού οργανισμού.

Μέσω των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, το Υπουργείο Μεταφορών επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι φαινόμενα όπως η εισιτηριοδιαφυγή και η άσκηση βίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν πρόκειται να γίνονται ανεκτά.

Σε ισχύ το φιλόδοξο σχέδιο με τις AI κάμερες στα ΜΜΕ

Με στόχο την ενίσχυση της εισιτηριοδιαφυγής, το Υπουργείο Μεταφορών έχει ήδη βάλει μπροστά το σχέδιο με τις ai κάμερες που θα εντοπίζουν όσους μπαίνουν χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι ai κάμερες δε θα βιντεοσκοπούν τους παραβάτες, αποστέλλοντας τους πρόστιμο, αλλά θα συλλέγουν συγκεντρωτικά στοιχεία. Θα υπολογίζουν δηλαδή σε ποιους σταθμούς και ποιες ώρες καταγράφεται η μεγαλύτερη εισιτηριοδιαφυγή, ώστε στα σημεία αυτά να σπεύδουν άμεσα ελεγκτές.