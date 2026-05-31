Ο κ. Γιάννης, ο άνθρωπος που έζησε τα τελευταία τρία χρόνια χάρη στο ήπαρ που δώρισε η Έμμα Καρυωτάκη μετά τον τραγικό θάνατό της, έφυγε από τη ζωή, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση. Η είδηση συγκλόνισε την οικογένεια της αδικοχαμένης φοιτήτριας, με τη μητέρα της να τον αποχαιρετά με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση, αναφερόμενη στη μοναδική σχέση που δημιουργήθηκε μέσα από τη δωρεά οργάνων.

Η Έμμα Καρυωτάκη έχασε τη ζωή της τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρό τροχαίο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε αβοήθητη στην άσφαλτο. Παρά τη μάχη που έδωσε στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, οι δικοί της άνθρωποι πήραν την απόφαση να δωρίσουν τα όργανά της, χαρίζοντας ελπίδα και μια δεύτερη ευκαιρία σε επτά συνανθρώπους τους. Ανάμεσά τους ήταν και ο κ. Γιάννης, ο οποίος έλαβε το ήπαρ της και έζησε χάρη σε αυτό για τρία ακόμη χρόνια.

Η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου… Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!»