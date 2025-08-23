Θεσσαλονίκη: 44χρονος πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της 26χρονης ανιψιάς του και την έπιασε από τον λαιμό

Ένας 44χρονος ημεδαπός συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 26χρονης ημεδαπής γυναίκας.

Οι δυο τους έχουν συγγενική σχέση καθώς πρόκειται για θείο και ανιψιά και το περιστατικό έλαβε χώρα στον οικισμό Τσαϊρια. Ο θείος κατηγορείται πως αφού πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της 26χρονης, την έπιασε από τον λαιμό και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ