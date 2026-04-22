Πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης βρήκε αστυνομικός σκύλος κρυμμένο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, αστυνομικοί του Πολυγύρου συνέλαβαν ένα άτομο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 1.118 γραμμάρια κοκαΐνης που βρέθηκαν σε έρευνα σε σταθμευμένο όχημα, στην οποία συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Ακύλας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής.

