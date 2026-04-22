Το πρόστιμο των 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου πήρε πίσω ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά τον «θόρυβο» που προκλήθηκε γύρω από το θέμα.

Διευκρινίσεις για το ζήτημα έδωσε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, σημειώνοντας πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα με τους μουσικούς του δρόμου και ότι το μοναδικό θέμα που τίθεται αφορά αποκλειστικά τη χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, «οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν όχληση και επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία της πόλης. Στόχος μας είναι η ισορροπία: να διασφαλίσουμε ότι η καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο και τους συμπολίτες μας.Σε κάθε περίπτωση, πάντα γίνεται σύσταση για αποσύνδεση της μεγαφωνικής εγκατάστασης και συνέχιση της δραστηριότητας χωρίς αυτήν».

