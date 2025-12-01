«Παρκούρ» σε ταράτσες, μπαλκόνια και διπλανά κτίρια φαίνεται ότι έκαναν επίδοξοι διαρρήκτες χθες (30/11) το πρωί στην οδό Αγάθωνος, στη Θεσσαλονίκη, όταν αντιλήφθηκαν ότι τους καταδίωκε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το typosthes.gr, οι δύο διαρρήκτες από τη Γεωργία προσπάθησαν να μπουν στο διαμέρισμα μιας 79χρονης γυναίκας, ωστόσο αυτή τους αντιλήφθηκε και ειδοποίησε την αστυνομία. Αστυνομικοί που έκαναν περιπολία κοντά στην περιοχή, βρέθηκαν άμεσα στο σημείο.

Αρχικά, ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου, από εκεί πήδηξαν στην ταράτσα της διπλανής οικοδομής και στη συνέχεια κατέβηκαν σε ένα μπαλκόνι προσπαθώντας να γλιτώσουν. Ωστόσο εκεί ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν.

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Κατασχέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο με το οποίο επιχείρησαν να μπουν στο διαμέρισμα – «στόχο». Επιπλέον, προέκυψε ότι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες διώκεται με ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μαζί με περιπολούντες αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, αποτρέποντας διάρρηξη διαμερίσματος στην περιοχή του κέντρου πόλης.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 35 ετών, οι οποίοι πρώτες πρωινές ώρες χθες (30-11-2025), προσπάθησαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα ηλικιωμένης ημεδαπής. Η γυναίκα κάλεσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης και άμεσα προσέτρεξαν σε βοήθειά της αστυνομικοί.

Οι δράστες αντιλαμβανόμενοι την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων προσπάθησαν να διαφύγουν μετακινούμενοι διαδοχικά σε ταράτσα και γειτονικό μπαλκόνι. Οι συντονισμένες ενέργειες όμως των αστυνομικών οδήγησαν στην ακινητοποίησή τους σε μπαλκόνι διπλανής οικοδομής, όπου και τους συνέλαβαν. Κατασχέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο που βρέθηκε στην πόρτα εισόδου του διαμερίσματος που αποπειράθηκαν να διαρρήξουν.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος ενός εκ των δύο συλληφθέντων εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»

(Με πληροφορίες από typosthes.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ)