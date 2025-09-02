Ιδιαίτερα αυστηρά θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου (6/9).

Στη Θεσσαλονίκη, 2.500 αστυνομικοί, κάμερες, drones και θωρακισμένα οχήματα επιστρατεύονται εν όψει της 89ης ΔΕΘ. Η παρουσία της αστυνομίας θα είναι έντονη από νωρίς το πρωί σε διάφορα σημεία της πόλης. Διμοιρίες των ματ θα βρίσκονται γύρω από το συνεδριακό κέντρο. Με κλούβες και κιγκλιδώματα θα στηθεί φραγμός, ώστε οι διαδηλωτές να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας.

Τα σώματα ασφαλείας έχουν ανακοινώσει συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο στις 18.00 το απόγευμα της Παρασκευής. Το Σάββατο πρόκειται να λάβουν χώρα τέσσερις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στην πλατεία της ΧΑΝΘ το ΠΑΜΕ, στο άγαλμα Βενιζέλου ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΚΕΕΡΦΑ, στην Καμάρα συλλογικότητες και αντιεξουσιαστές και στην πλατεία Αγίας Σοφίας μέλη της ΟΚΔΕ.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται και ο Αίαντας, το όχημα εκτόξευσης νερού. Τα drones της ΕΛΑΣ θα παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις από αέρος, μεταδίδοντας ζωντανά τις εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων.

Στον σχεδιασμό φέτος συμπεριλαμβάνεται και το μετρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί θα βρίσκονται εντός και εκτός κεντρικών σταθμών προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετακίνηση των επιβατών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης θα ισχύσουν από το πρωί τις Παρασκευής με απαγόρευση στάθμευσης και εκτροπές της κυκλοφορίας.