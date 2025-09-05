Δύο μωρά, 1 και 2 ετών, εντοπίστηκαν στις 9.50 το βράδυ της Πέμπτης (4/9), να κινούνται μόνα τους στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, εκτεθειμένα σε δρόμο.

Μάλιστα, όπως κατέθεσε διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την αστυνομία, το μικρότερο από τα δύο ανήλικα φέρεται να μπουσουλούσε στον δρόμο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα δύο μωρά είχαν βγει νωρίτερα από το σπίτι, όπου διαμένουν με τους γονείς τους.

Τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα τους συνελήφθησαν για έκθεση των παιδιών τους σε κίνδυνο.

Το ανδρόγυνο παραπέμφθηκε να δικαστεί Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο εισαγγελέας τούς απήγγειλε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων και τους παρέπεμψε να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους.

Καταθέτοντας προανακριτικά και επιχειρώντας να δώσει τη δική του εξήγηση για το συμβάν, ο 49χρονος φέρεται να ανέφερε ότι η 12χρονη αδελφή της συντρόφου του άνοιξε την πόρτα από την οποία βγήκαν τα μωρά. Τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα φαίνεται πως κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα, με την 12χρονη να είχε αναλάβει να ταΐσει τα ανηλίκα.

