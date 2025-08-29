Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στη Τούμπα, με έναν εργαζόμενο να καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από πτώση.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:30 όταν ο 54χρονος ο οποίος εργαζόταν σε σκαλωσιά, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Από την πτώση, ο 54χρονος εργαζόμενος υπέστη τραύματα σε πολλά σημεία του σώματός του, ενώ διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε ένα συμβατικό ασθενοφόρο, κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, τέσσερις διασώστες, καθώς και ένας γιατρός.

