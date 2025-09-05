Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 7.50 το πρωί, στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Η πυροσβεστική ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του ένα νεαρό άτομο από τα συντρίμμια αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη στο δυστύχημα. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, πρόκειται για 24χρονο, ενώ κατά την ίδια ενημέρωση, άνδρας (γύρω στα 60 έτη) διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δύο οχήματα που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Πρωινές ώρες σήμερα (05-09-2025), στο 330,2 χλμ της Εγνατίας Οδού, Ι.Χ.Φ. που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα το Ι.Χ.Φ. να εκτραπεί της πορείας του, να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, που οδηγούσαν 24χρονος ημεδαπός και 32χρονος ημεδαπός αντίστοιχα. Από την σύγκρουση τραυματίσθηκε θανάσιμα ο 24χρονος οδηγός και ελαφρά ο 58χρονος οδηγός. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής».