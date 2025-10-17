Οι ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης έξεδωσαν σήμερα (17/10) εντάλματα σύλληψης με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλευόταν ευάλωτες ομάδες ανηλίκων στο Διαδίκτυο εις βάρος ενός 21χρονου Ελληνοαμερικανού και του 18χρονου Έλληνα συνεργού του, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Για τον πρώτο είχε εκδοθεί αγγελία διεθνών αναζητήσεων από την Interpol, τον περασμένο Απρίλιο, ωστόσο οι ελληνικές Αρχές αποφάσισαν να μην εκδοθεί στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση φέρεται να δρούσε μέσω Διαδικτύου, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, ανά την υφήλιο. Κατά τα αμερικανικά έγγραφα, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση περιγράφεται ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στα κατηγορούμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης καταλογίζεται ότι προσέγγιζαν, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, με σκοπό να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις.

Κατά πληροφορίες, φέρει την ονομασία «764» και τα μέλη της στοχεύουν σε ανήλικα, μεταξύ 8 και 17 ετών, ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 21χρονος, ο φερόμενος ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των ΗΠΑ που ζητούσαν την έκδοσή του για να δικαστεί για τις ίδιες πράξεις από αμερικανικό δικαστήριο.

Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ, καθώς δέχθηκε, από τη μία, ότι ο 21 ετών κατηγορούμενος κατέχει την ελληνική ιθαγένεια και άρα κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων ήταν ημεδαπός, και από την άλλη ότι τα αδικήματα του αμερικανικού κατηγορητηρίου τελέστηκαν στην Ελλάδα – όπου ζει ο ίδιος με την οικογένειά του- και κατά συνέπεια οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν δικαιοδοσία.

Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος τότε μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα και να του απαγγελθούν κατηγορίες από τον αρμόδια εισαγγελέα.

Τελικά, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προχώρησε στην απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του αλλά και του συνεργού του, με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Πλέον θα κληθεί με τον 18χρονο συνεργό του να δώσουν εξηγήσεις στην ΣΤ΄(6η) τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία, κατά συρροή και από κοινού, της πορνογραφίας ανηλίκων και της εκδικητικής πορνογραφίας.

Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση παραμένουν υπό κράτηση.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)