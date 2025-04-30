Καταζητούμενος για συμμετοχή σε εγκληματικό δίκτυο με έδρα τις ΗΠΑ, το οποίο προσεγγίζει, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, με σκοπό να τα αναγκάσει να «μοιραστούν» βίντεο με βίαιες ενέργειες, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις κ.ά, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 21 ετών Αμερικανό υπήκοο με ελληνικές ρίζες, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί αγγελία διεθνών αναζητήσεων από την Interpol ΗΠΑ. Οι αμερικανικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του για να δικαστεί για παραβίαση της νομοθεσίας περί εκμετάλλευσής παιδιών, κατ′ επάγγελμα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 21 ετών καταζητούμενος φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με ονομασία «764», ενώ οι πράξεις για τις οποίες διώκεται φαίνεται να τελέστηκαν το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Απριλίου του τρέχοντος έτους. Τα μέλη του συγκεκριμένου δικτύου φέρονται, σύμφωνα με διωκτικά έγγραφα, να στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 17 ετών, ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η σύλληψη του νεαρού άνδρα στη Θεσσαλονίκη έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (29/4) από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους τού Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης.

Ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ