Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το πρωί της Κυριακής ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την παρουσία του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Καλαμαριάς.

Η κατάσταση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να τον παραλαμβάνει για προληπτικές εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Η διακομιδή του πραγματοποιήθηκε υπό τη συνοδεία περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Αρχιεπίσκοπος φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και είναι σταθερή. Ο ίδιος βρίσκεται από το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του για καθαρά προληπτικούς λόγους και περαιτέρω έλεγχο.