Μια 49χρονη γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη δυτική Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά.

Συνελήφθη γυναίκα που κρατούσε δεμένες με σκοινιά τρεις γάτες

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival που επικαλείται η Αστυνομία, η συλληφθείσα εντοπίστηκε να έχει στο μπαλκόνι του σπιτιού της τρεις γάτες, οι οποίες ήταν δεμένες με σκοινί.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, ενώ παράλληλα της βεβαιώθηκαν και ιδιαίτερα υψηλά διοικητικά πρόστιμα.

Σε βάρος της 49χρονης βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 17.600 ευρώ. Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.