Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες ήταν το τραγικό αποτέλεσμα του τροχαίου που σημειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία στις Αφίδνες.

Η ανείπωτη τραγωδία γράφτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 6.00 , όταν το πρώτο όχημα, ένα μπλε ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 αλλοδαποί, που κινούνταν στον παράδρομο της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, εξετράπη της πορείας του, λόγω της ολισθηρότητα του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω στη διαχωριστική γραμμή στη μέση του δρόμου.

Ταυτόχρονα, το δεύτερο εμπλεκόμενο όχημα, ένα μαύρο τζιπ, κινούμενο στην αντίθετη κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Λαμία, επιχείρησε να κάνει μία προσπέραση. Εκείνη την ώρα συγκρούστηκε μετωπικά με το πρώτο όχημα με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία τη ζωή τους δύο άτομα.

O τραυματίας οδηγός του μαύρου τζιπ βγήκε θετικός στο αλκοόλ με πάνω από 0,50, την ώρα που το όριο είναι 0,25.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που στήθηκε μία πολύ δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με 13 πυροσβέστες και 5 οχήματα της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο, καθώς υπήρχαν πολλά άτομα στα δύο εμπλεκόμενα οχήματα, που βρίσκονταν στη μέση του οδοστρώματος, ενώ και τα δύο αυτοκίνητα είχαν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικό.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου εκεί οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τον έναν στη ζωή, καθώς είχε πολύ σοβαρά τραύματα και διασωληνώθηκε, ενώ και οι άλλοι 2 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Υπάρχει και ένας τέταρτος ελαφρά τραυματίας.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαίου και αναμένει τις καταθέσεις των επιζώντων, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του.

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι 4 τραυματίες του τροχαίου έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ, εκ των οποίων ο ένας είναι διασωληνωμένος και οι δύο σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ο τραυματίας, ο οποίος είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι 2 εκ των 3 άλλων τραυματιών, είναι και αυτοί σε σοβαρή κατάσταση, θεωρούνται πολυτραυματίες και φέρουν κατάγματα σε αρκετά σημεία του σώματός τους, όπως στους πνεύμονες, το θώρακα, τον αυχένα και το κεφάλι.

Ο 4ος είναι σε καλύτερη κατάσταση, ωστόσο και αυτός φέρει κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Και οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ και από την πρώτη στιγμή έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς προκειμένου να τους να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες.