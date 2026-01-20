Για 13η ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν. Η αγωνία της οικογένειάς της κορυφώνεται, ενώ οι αστυνομικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες, επιστρέφοντας πλέον στο σημείο όπου καταγράφηκε για τελευταία φορά η παρουσία της ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκια της Ασφάλειας Πατρών και του Τμήματος Ανηλίκων έχουν στρέψει εκ νέου το ενδιαφέρον τους στην περιοχή του Ζωγράφου, εκεί όπου η Λόρα εμφανίστηκε το πρωί της 10ης Ιανουαρίου. Ήταν περίπου 11:00 όταν η 16χρονη μπήκε σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Μικράς Ασίας, γεγονός που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και αποτελεί το τελευταίο επιβεβαιωμένο ίχνος της.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι η ανήλικη προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα. Όταν ενημερώθηκε πως το κατάστημα δεν ενδιαφερόταν για την αγορά τους, ζήτησε να της καλέσουν ταξί. Αφού της εξήγησαν ότι θα μπορούσε να βρει εύκολα ταξί έξω από το κατάστημα, η Λόρα αποχώρησε και παρέμεινε για λίγο στο σημείο μέχρι να επιβιβαστεί στο πρώτο διαθέσιμο όχημα.

Οι έρευνες το προηγούμενο διάστημα είχαν επεκταθεί και στο εξωτερικό, καθώς εξετάστηκε σοβαρά το ενδεχόμενο η ανήλικη να ταξίδεψε στη Γερμανία, όπου ζούσε παλαιότερα με την οικογένειά της. Ωστόσο, από τον σχετικό έλεγχο δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή, οδηγώντας τις αρχές στο να «γυρίσουν πίσω το ρολόι» και να εστιάσουν ξανά στις κινήσεις της στην Αθήνα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στον εντοπισμό του ταξί που παρέλαβε τη Λόρα από το Ζωγράφου. Παρότι οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το όχημα μέσω καμερών ασφαλείας της περιοχής, η ποιότητα των εικόνων δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίηση του οδηγού.

Ο εντοπισμός του ταξιτζή θεωρείται κομβικός για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς θα μπορούσε να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τον προορισμό που ζήτησε η 16χρονη, αλλά και για την ψυχολογική της κατάσταση τη στιγμή της επιβίβασής της. Οι αρχές εκτιμούν ότι μια λεπτομέρεια από τη συγκεκριμένη διαδρομή ίσως αποτελέσει το «κλειδί» για να φωτιστεί το σκοτεινό μυστήριο της εξαφάνισης και να δοθούν απαντήσεις στην οικογένεια της Λόρας.