Για την 1η Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη της 62χρονης στη Βοιωτία, η οποία ομολόγησε ότι απέκρυψε τη σορό της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να καρπώνεται τη σύνταξη και τα επιδόματα τής ηλικιωμένης.

Ο Εισαγγελέας της Θήβας, όμως, ζήτησε από τους αστυνομικούς να διενεργήσουν νέα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το συνολικό εύρος της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα τα στελέχη της Ασφάλειας καλούνται να μάθουν εάν η 62χρονη διέπραξε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ή εκείνο της θανατηφόρας έκθεσης, εάν δηλαδή δολοφόνησε τη μητέρα της ή εάν την άφησε να πεθάνει εσκεμμένα.

Βασικό ερώτημα παραμένει για τις εισαγγελικές αρχές εάν η γυναίκα απεβίωσε το καλοκαίρι του 2023, όπως είπε η 62χρονη, ή νωρίτερα, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους του χωριού ότι δεν είχαν δει το θύμα από το 2020 και η κόρη έλεγε συνεχώς ότι η μητέρα φιλοξενείται σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο δικαστικός λειτουργός ζήτησε να μάθει εάν η 62χρονη είχε συνεργό και, εάν ναι, να ταυτοποιηθεί για να αντιμετωπίσει κι εκείνος τις ποινικές ευθύνες, που του αναλογούν. Ζήτησε, όμως, να πληροφορηθεί και το ύψος της απάτης, εάν είναι επάνω από 120.000 ευρώ, κάτι που θα αναβαθμίσει την κατηγορία σε κακούργημα ή όχι.

Ο ιατροδικαστής της Λαμίας ενημέρωσε τους αστυνομικούς, πάντως, ότι δεν έχει δυνατότητα από τα λείψανα να αποσαφηνίσει την αιτία θανάτου και έτσι τα οστά του θύματος θα μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να εξεταστούν από ανθρωπολόγου, σε μία προσπάθεια να οριστεί η αιτία θανάτου, αλλά και ο χρόνος.