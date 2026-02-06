Σορός, αγνώστων στοιχείων, εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, στις 09:55 το πρωί.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, στην οποία συμμετείχαν έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, διαπιστώθηκε πως εντός του οχήματος, που είχε πάρει φωτιά, βρισκόταν ένα άτομο.

Μέχρι στιγμής το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί αν και πρόκειται για άνδρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για την απομάκρυνση της σορού όσο και για τη συλλογή στοιχείων που μπορεί να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Κάτοικοι τις περιοχής αναφέρουν πως μέσα στο όχημα βρέθηκε μπιτόνι με βενζίνη.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.