Βαρύ πένθος σκεπάζει την τοπική κοινωνία της Βροντούς στην Πιερία, καθώς ένας 52χρονος κτηνοτρόφος έδωσε τέλος στη ζωή του νωρίς το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου 2026. Η τραγωδία αυτή είναι το αποκορύφωμα της απόγνωσης που βίωνε ο άτυχος άνδρας τις τελευταίες ημέρες, μετά την υποχρεωτική θανάτωση του κοπαδιού του λόγω της νόσου της ευλογιάς των προβάτων.

Ο 52χρονος, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χωριό, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την οικονομική και ψυχολογική καταστροφή που επέφερε η απώλεια του ζωικού του κεφαλαίου, το οποίο αποτελούσε το μοναδικό μέσο βιοπορισμού του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος βρέθηκε από τον αδελφό του κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του στη Βροντού Πιερίας λίγο μετά τις 09:00 το πρωί.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης, κάνει λόγο για αυτοχειρία η οποία σύμφωνα οφείλεται στο γεγονός πως την περασμένη εβδομάδα του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα.

«Σήμερα στην Βροντού Πιερίας απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος γιατί τον έσφαξαν 1.000 πρόβα την περασμένη εβδομάδα», γράφει στο Facebook.