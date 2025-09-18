Μέσα στον χώρο των κρατητηρίων στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του ένας αλλοδαπός κρατούμενος τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο αυτόχειρας βρέθηκε απαγχονισμένος με την μπλούζα του.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενό του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη πέντε συγκρατούμενοί του.

Ο θανών είχε συλληφθεί το μεσημέρι της 16ης Σεπτεμβρίου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του και συγκεκριμένα για τα αδικήματα της απειλής, σωματικής βίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Επισημαίνεται ότι, ο θανών, κατά τον χρόνο κράτησής του, είχε μεταφερθεί με πρωτοβουλία των Αστυνομικών, για ψυχιατρική εκτίμηση σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, όπου κρίθηκε από τους αρμόδιους Ιατρούς ότι δεν έχρηζε νοσηλείας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, όπως προβλέπεται, είχαν προχωρήσει στην αφαίρεση όλων των δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων (κορδόνια κλπ) και ο κρατούμενος έφερε τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό.

Για το περιστατικό κλήθηκε και μετέβη στο σημείο Ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας. Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφιση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.