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Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου ενός αγοριού ηλικίας μόλις 1,5 έτους, το οποίο νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με το tempo24.news, το μικρό παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

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Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας νοσηλευτική φροντίδα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και κατέληξε σήμερα 18 Ιουνίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.