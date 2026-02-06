Έντονες αντιδράσεις και σφοδρή κριτική έχει προκαλέσει διαφημιστικό σποτ για το Καλαματιανό Καρναβάλι, με φεμινιστικές συλλογικότητες να καταγγέλλουν ότι το περιεχόμενό του υποβαθμίζει και προσβάλλει τη γυναικεία υπόσταση.

Στο επίμαχο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα να συγκρατείται από άνδρες και να «ανταλλάσσεται» με χρήματα, στο πλαίσιο της προώθησης του καρναβαλιού. Σύμφωνα με τις οργανώσεις, η συγκεκριμένη σκηνή παραπέμπει ευθέως σε πρακτικές εμπορίας ανθρώπων και έμφυλης βίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Φεμινιστική Καλαμάτας κάνει λόγο για προσβλητικό περιεχόμενο, τονίζοντας ότι «η διαφήμιση είναι κατάπτυστη για το γυναικείο φύλο και την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολό της». Όπως επισημαίνει, «δυο άντρες, στη διαφήμιση, προσποιούνται τους προαγωγούς και οδηγούν μια γυναίκα χωρίς τη θέληση της και την ανταλλάσσουν για το καλαματιανό Καρναβάλι. Μια γυναίκα, ένα γυναικείο-ανθρώπινο σώμα ανταλλάσσεται για το καρναβάλι», υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι «δεν είναι αστείο, δεν μπορούμε να γελάσουμε».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «σχεδόν κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες πράξεων οικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες, ή γυναικοκτονίας, ή μιας υπόθεσης μαστροπίας και ο κατάλογος δεν τελειώνει». Όπως αναφέρεται, «σχεδόν κάθε μέρα μια γυναίκα δέχεται βία γιατί αντιστάθηκε στις ορέξεις ενός άντρα ή αντιστάθηκε να γίνει ανταλλακτικό μέσο σε μια υπόθεση αγοραπωλησίας του κορμιού της. Η πόλη έχει τα θύματά της!».

Η Φεμινιστική Καλαμάτας τονίζει επίσης ότι «Το τράφικιν και η εμπορία ανθρώπων δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ‘’πλάκα’’ για να διαφημιστεί το Καρναβάλι και να προσελκύσει…κόσμο», καλώντας τον Δήμο Καλαμάτας να προχωρήσει σε δημόσια απολογία και στην άμεση απόσυρση του διαφημιστικού σποτ.

Κριτική για το περιεχόμενο του βίντεο άσκησε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Καλαμάτας, Βασίλης Τζαμουράνης. Μιλώντας στον Alpha, χαρακτήρισε το σποτ «ατυχές», σημειώνοντας ότι «προβάλει την κακοποίηση της γυναίκες, τη χρησιμοποίησή της ως αντάλλαγμα. Είναι ατυχές», ενώ πρόσθεσε πως θα ήταν προτιμότερο «να μην αφήνουν περιθώριο για παρερμηνείες».

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο πρόεδρος της καρναβαλικής επιτροπής, Παναγιώτης Δραγκιώτης, υπερασπίστηκε το σποτ, υποστηρίζοντας ότι η γυναικεία φιγούρα έχει συμβολικό χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για «ένας συμβολικός χαρακτήρας, αναπαριστά την καρναβαλική διάθεση, που απελευθερώνεται». Πρόσθεσε ότι το κεντρικό μήνυμα του βίντεο είναι το «free the mood» (απελευθερώστε τη διάθεση) και εκτίμησε πως «δεν υπάρχει λίγος να το κατεβάσουμε», διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε πρόθεση προσβολής.