Ένα εντυπωσιακό και μάλλον σπάνιο φαινόμενο παρατήρησαν κάποιοι τυχεροί το βράδυ της Πέμπτης όταν ένα μετέωρο «έσκισε» τον ουρανό.

Όπως σημείωσε ανάρτησή του και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η λάμψη της «βολίδας» έγινε ορατή σε όλη την κεντρική Ελλάδα.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς στον ιστότοπό του kolydas.eu:

«Πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την μεγάλη λάμψη της βολίδας, η οποία έγινε ορατή από όλη την κεντρική Ελλάδα. Για τον γήινο παρατηρητή, τα μετέωρα που πέφτουν στη γη τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες και είναι πιο δύσκολο να τα δούμε, ενώ τις πρώτες βραδινές τις μικρότερες. Αυτό συμβαίνει γιατί τις πρώτες πρωινές ώρες προστίθεται η ταχύτητα περιφοράς της Γης στην ταχύτητα των μετεώρων, ενώ τις πρώτες βραδινές αφαιρείται. Ας δώσουμε παράλληλα και κάποιους βασικούς ορισμούς και μετά ας κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή, όπως συνηθίζουμε πάντοτε να κάνουμε.

Μετέωρο είναι το φωτεινό φαινόμενο που προκύπτει από την είσοδο ενός στερεού σώματος από το διάστημα στην ατμόσφαιρα της Γης, ενώ μετεωροειδές λέμε το στερεό σώμα από το οποίο προκύπτει το μετέωρο. Η βολίδα όπως η σημερινή είναι το μετέωρο του οποίου η λαμπρότητα φτάνει ή ξεπερνά αυτή των λαμπρότερων πλανητών. Θεωρώντας λοιπόν ότι ο λαμπρότερος πλανήτης, η Αφροδίτη, στην λαμπρότερη φάση της έχει μέγεθος -4,7, μπορούμε να πούμε ότι βολίδες είναι τα μετέωρα για τα οποία m ≤ – 4,7. Τέλος ο μετεωρίτης είναι το τμήμα του μετεωροειδούς το οποίο δεν εξαερώνεται, αλλά φτάνει μέχρι την επιφάνεια της Γης».