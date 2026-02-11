Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel, στη λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, στο κέντρο της Αθήνας έκαναν άγνωστοι το απόγευμα της Τετάρτης (11/2).

Οι άγνωστοι που κάλεσαν στα στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών» ισχυρίστηκαν πως ο εκρηκτικός μηχανισμός πρόκειται να εκραγεί σε 40 λεπτά. Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ξενοδοχείο ήταν προγραμματισμένη εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν για την επέτειο της ιρανικής επανάστασης του 1979.

