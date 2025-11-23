Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε συγγενείς θυμάτων στο Μάτι, αλλά και σε επιζήσαντες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το «Μάτι» δεν είναι μυθιστόρημα, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγανάκτησή τους.

Προτού κυκλοφορήσει το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα και ήδη άνθρωποι που βίωσαν την τραγωδία στην Ανατολική Αττική, εκφράζουν την οργή τους για τα επιχειρησιακά λάθη της τότε κυβέρνησης, αλλά και όλων των αρμοδίων που είχαν θέση ευθύνης την μοιραία εκείνη νύχτα της 23ης Ιουλίου 2018.

Advertisement

Advertisement

Η Κατερίνα Μαλά, επιζήσασα της τραγωδίας, τονίζει ότι «το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα, αλλά ιστορία». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να μην γράψει ολόκληρη την αλήθεια στις ελάχιστες σελίδες που αναφέρθηκε στο βιβλίο του για το «πιο πολύνεκρο έγκλημα της ελληνικής ιστορίας».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Ο κύριος Τσίπρας νομίζει πως στο Μάτι μπορεί να αναφέρεται με ύφος μυθιστοριογράφου βιβλίων τύπου Άρλεκιν αλλά με δραματικό τέλος.

Το Μάτι όμως δεν είναι μυθιστόρημα.

Το Μάτι είναι ιστορία.

Το Μάτι είναι στοιχεία.

Advertisement

Το Μάτι είναι αποδείξεις.

Το Μάτι είναι Αλήθεια.

Το Μάτι είναι, αγώνας επιβίωσης, επιχειρησιακή ανευθυνότητα, συγκάλυψη και Θάνατος.

Advertisement

Δεν δέχεται τίποτα λιγότερο.

Αυτή την Αλήθεια, ο Αλέξης δεν την ακουμπάει.

Την αφήνει έξω από τις λιγοστές σελίδες που επέλεξε να αφιερώσει στην Ιθάκη του στο πιο πολύνεκρο έγκλημα της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας.

Advertisement