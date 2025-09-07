Το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, ο ουρανός φωτίστηκε από ένα μοναδικό θέαμα: H πανσέληνος του Σεπτεμβρίου συνέπεσε με ολική έκλειψη Σελήνης, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο του «ματωμένου φεγγαριού».



Η έκλειψη ήταν ορατή σε πολλές περιοχές του κόσμου. Από την αρχή έως το τέλος το φαινόμενο παρουσιάστηκε σε όλη την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία. Κάποιες στιγμές το φυσικό συμβάν ήταν ορατό στην Ευρώπη, την Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στην Ελλάδα η ολική φάση ήταν ορατή από τις 20:30 έως τις 21:52, ενώ το μέγιστο του φαινομένου συμπίπτει περίπου στις 21:11.



Πώς εξηγείται η «ματωμένη» εικόνα του φεγγαριού

Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο -το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη- κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της περνά από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα.

Αυτό το χρώμα δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, διαθλάται και «βάφει» τη Σελήνη σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί.