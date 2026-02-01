Χρήστες του διαδικτύου χαρακτήρισαν ως «παρασελήνη» το φαινόμενο που καταγράφηκε τη νύχτα στον ουρανό της Μόσχας. Πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση, κατά την οποία γίνονται ορατοί περισσότεροι από ένας σεληνιακοί δίσκοι. Το φαινόμενο δημιουργείται όταν το φως της πραγματικής Σελήνης διαθλάται μέσα από επίπεδους κρυστάλλους πάγου οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλο ύψος στην ατμόσφαιρα.

🌑🌕🌑A rare phenomenon — a “paraselene” — was observed overnight over Moscow and the surrounding region



A paraselene, an optical illusion in which multiple Moon disks appear, occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere above the…

January 31, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση μετεωρολόγων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, τον Ιανουάριο η πόλη επλήγη από τις εντονότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων διακοσίων ετών, γεγονός που εξηγεί και την αυξημένη παρουσία πάγου στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τον μέσο όρο της εποχής, ο οποίος για τον Ιανουάριο ανέρχεται στους -6,2 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από NEXTA