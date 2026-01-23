Παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος έγινε η κηδεία του σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του την ώρα από την κακοκαιρία στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας.

Σε κλίμα οδύνης οικογένεια, συγγενείς , συνάδελφοι, φίλοι και συγχωριανοί αποχαιρετούν τον 53χρονο λιμενικό Ανδρέα Αραχωβίτη που τόσο άδικα έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας στη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Παρόντες στην εξόδιο ακολουθία ήταν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Β. Κικίλιας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος με τον υπουργό να υποστηρίζει πως η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του.

«Επειδή έχει ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”.

Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο” δήλωσε συγκινημένος ο υπουργός Ναυτιλίας.

Στην εξόδιο ακολουθία βρίσκονται , ο Μητροπολίτης Μαντινείας κ Κυνουρίας κ. Επιφάνιoς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κ ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης.