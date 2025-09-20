Για την επίσκεψη του Αλπερέν Σενγκιούν στο εστιατόριό του στη Μαρμαρίδα και τη μύησή του… στο σπάσιμο πιάτων, μίλησε ο ιδιοκτήτης Γιάννης Μάγκος.

Όπως είπε, ο διεθνής Τούρκος μπασκετμπολίστας πήρε μια γεύση από τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν οι Έλληνες.

«Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να διασκεδάσει. Όταν είδα το όνομα στο ρεζερβέ και τον περίμενα, είπα ‘τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου, θα δεις πώς διασκεδάζουμε’» είπε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Μάνος» και συνέχισε: «Ήταν ταπεινός και με χαμηλό προφίλ με την οικογένειά του σε ήρεμη φάση. Τον έβαλα σε τραπέζι κοντά στην πίστα και όταν άρχισαν οι χοροί, τον άρπαξα… και έγινε η βάφτιση».

Για το περιστατικό με το σπάσιμο πιάτο στο κεφάλι του Σενγκούν, ο κ. Μάγκος είπε: «Το πήρε αστεία, δεν παρεξηγήθηκε. Όλη η οικογένεια γελούσε, έβγαλα φωτογραφία με τον πατέρα του. Ήταν συντηρητική οικογένεια, έπιναν αλκοόλ, είναι από τον βόρειο Πόντο. Ήταν λίγο κουμπωμένοι στην αρχή, αλλά βρήκα τον τρόπο να τους ξεκλειδώσω».