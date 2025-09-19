Τα «έσπασε» σε ελληνική ταβέρνα στο Μαρμάρι ο Αλπερέν Σενγκιούν ενώ έφαγε κι ένα πιάτο στο κεφαλι, στο πλαίσιο του παραδοσιακού εθίμου με το σπάσιμο πιάτων.

Ο Τούρκος σέντερ, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τη στάση του στο Ευρωμπάσκετ, κάνει διακοπές πριν επιστρέψει στο NBA και τους Χιούστον Ρόκετς.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του Poilitisonline.com, ο Σενγκιούν βρέθηκε στην ελληνική ταβέρνα «Μάνος», στο Μαρμάρι της Τουρκίας.

Ο γιος του ιδιοκτήτη, Γιάννης Μάγκος, τον σηκώνει από το τραπέζι και τον προκαλεί να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα χωρίς να… παραλείψει να σπάσει κι ο ίδιος ένα στο κεφάλι του.

Στο τέλος της βραδιάς Γιάννης Μάγκος και Αλπερέν Σενγκιούν, πόζαραν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι για αναμνηστική φωτογραφία.