ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Τρελό γλέντι έστησαν στα μπουζούκια το βράδυ της Δευτέρας οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη για να γιορτάσουν το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησαν στο Eurobasket 2025.

Το κέφι άναψε όταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε το μικρόφωνο από τον Θοδωρή Φέρρη για να παρουσιάσει τη νέα εκδοχή της διασκευής του τραγουδιού «Με το στόμα γεμάτο φιλιά» που είχε γίνει διάσημο στη δεκαετία του ’80 για τις μεγάλες επιτυχίες του μπασκετικού Άρη με «τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά».

Άλλαξε λοιπόν τους στίχους και τους προσάρμοσε στα νέα ονόματα τραγουδώντας «με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, με τον Σλούκα και τα άλλα παιδιά ξεκινάμε και νικάμε και μετάλλιο πήρα ξανά».

Τις εντυπώσεις έκλεψε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος έδειξε την ικανότητά του και στον χορό και συγκεκριμένα στο συρτάκι μαζί με τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Στο κλίμα μπήκε και ο Θοδωρής Φέρρης ο οποίος αφιέρωσε το τραγούδι «που ‘σαι Θανάση» για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος σκεπάστηκε από τα λουλούδια που του έριξαν.

Αποθέωση για τον Βασίλη Σπανούλη

Κάποια στιγμή στη σκηνή ανέβηκε και ο προπονητής της «επίσημης αγαπημένης», Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος αποθεώθηκε από όσους βρίσκονταν στο «Ποσειδώνιο».

Φωτογραφίες: EUROKINISSI / Στέλιος Στεφάνου