Η FIBA, αναγνωρίζοντας διεθνώς το ταλέντο του, αφιέρωσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρουσιάζοντας τις κορυφαίες στιγμές του στο πρόσφατο EuroBasket 2025. Ο «Greek Freak» αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της διοργάνωσης, οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας σε μια θριαμβευτική επιστροφή στο βάθρο με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Το βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κυριαρχία του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος πραγματοποίησε μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού. Ο Αντετοκούνμπο κυριάρχησε σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού, εντυπωσιάζοντας με την κλάση και τη δύναμή του, όπως αποτυπώνεται και στους αριθμούς του.

Με μέσο όρο 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα ανά αγώνα, συνοδευόμενους από εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, οδήγησε την Εθνική σε μια αξέχαστη πορεία. Το βίντεο της FIBA συγκεντρώνει τα καλύτερα highlights του, μεταφέροντας τη λάμψη και τον ενθουσιασμό που χάρισαν στην Ελλάδα ξανά χαμόγελα και υπερηφάνεια χάρη στην ομάδα της.

The Greek Freak put Greece back on the podium! 🇬🇷



Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025.



📊 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU September 16, 2025