Στην απονομή της καλύτερης πεντάδας του EuroBasket 2025, δύο ήταν τα στιγμιότυπα που στιγμάτισαν τη μίνι τελετή, με τους πρωταγωνιστές να είναι οι ίδιοι, ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τούρκος διεθνής Αλπερέν Σενγκούν.

Ο Greak Freak, που μόλις είχε πανηγυρίσει το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας, και ο Αλπερέν Σενγκούν που κατέκτησε το ασημένιο με την Τουρκία αν και δίπλα – δίπλα δεν αντάλλαξαν χειραψία στην βράβευση της κορυφαίας πεντάδας.

Σε αντίθεση με την χειραψία του με τον Ντένις Σρούντερ –τον MVP της διοργάνωσης–, όταν έφτασε η στιγμή να βραβευτεί ο Σενγκούν, οι δυο τους βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής αλλά δεν έδωσαν ποτέ το χέρι ο ένας στον άλλον, όπως έδειξαν τα πλάνα της μετάδοσης.

Η ένταση ανάμεσα στους δύο παίκτες δεν είναι τυχαία. Μετά τον ημιτελικό, ο Σενγκούν είχε κάνει δηλώσεις για τον Έλληνα σούπερ σταρ, λέγοντας ότι δεν πασάρει καλά, με τον Έλληνα διεθνή να του απαντά στη συνέντευξη Τύπου μετά το χάλκινο μετάλλιο:

«Όποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πώς απαντώ. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε τα videos μου στο YouTube».

Το δεύτερο στιγμιότυπο είναι μία εικόνα που κάνει τον γύρο των social media και δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με ένα πλατύ χαμόγελο, δίπλα στον μουτρωμένο Σενγκούν.