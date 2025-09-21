Ο Αλπερέν Σενγκιούν τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει και δώρισε στον Ερτσάν Οσμάνι ένα πανάκριβο ρολόι Rolex.

Ο λόγος; Κατάφερε να κρατήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κάτω από τους 20 πόντους στον ημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι στη μεγάλη νίκη και πρόκριση της εθνικής του ομάδας στον τελικό.

Εκτός από την «απενεργοποίηση» του Greek Freak πάντως – τον περιόρισε στους 12 πόντους -, ο φόργουορντ της Αναντολού Εφές ήταν «φωτιά» και στην επίθεση με 6 τρίποντα.

Ο άσος των Χιούστον Ρόκετς φρόντισε να ανεβάσει στο Instagram και τη σχετική φωτογραφία με τον Οσμάνι και το δώρο που του έδωσε…